شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: مديونية الزمالك 2 مليار جنيه.. وأرفض فكرة التبرعات لـ ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج لاستقرار إداري، مضيفا: "هناك دوشة حول الزمالك والنادي في غنى عن الصراع الانتخابي حاليا، فالأمر يحتاج إلى انتخابات سريعة أو استمرار اللجنة المؤقتة لعام أو عامين على الأقل ومديونيات الزمالك الحقيقية تبلغ 2 مليار جنيه".

وقال أحمد سليمان، في تصريحات تليفزيونية، إنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014، مشيرا إلى أن أداء اللجنة المؤقتة في النادي الأبيض مميز، خاصة مع الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف: "تفاجأنا بكم المخالفات على نادي الزمالك، النادي يحتاج أن تعمل اللجنة في أجواء هادئة، وعلى الرغم من أن عددهم قليل، لكن أداءهم أبهر الجميع وحققوا استقرارا فنيا وإداريا، وأرفض تبنّي الزمالك فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقد فرجاني ساسي".

ومن ناحية أخرى، قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا، واختار الكاف طاقم تحكيم غانيا بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثان وأداري عبد اللطيف حكم رابع.

وكان كاف قد أعلن من قبل عن اختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي، قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقما غانيا لإدارة اللقاء.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة مساء أمس للسنغال لخوض لقاء تونجيث الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.