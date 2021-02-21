شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح داخل قفص الاتهام من جديد بتهمة «الغطس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت مرة أخرى اتهامات الغطس للنجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول عقب سقوط الريدز أمام إيفرتون بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر البريميرليج.

صلاح أصبح داخل قفص الاتهام عقب سقوطه غير المبرر خلال لقاء إيفرتون، مما جعل قطاع كبير من الجماهير توجيه أسهم الاتهام للنجم المصري محمد صلاح، بأنه يحاول دائما الغطس والسقوط داخل منقطة الجزاء.

ونشر عدد من المغردون، صور للنجم المصري ما بين صور مجمعة لصلاح خلال مبارياته السابقة أثناء سقوطه الذين اعتبروه "غطس"، فيما قام أخرون بنشر عدد من الصور الساخرة بصدد عملية الغطس والسقوط للنجم المصري.

عدد من الصور الساخرة

عدد من الصور الساخرة

عدد من الصور الساخرة

عدد من الصور الساخرة

عدد من الصور الساخرة

عدد من الصور الساخرة