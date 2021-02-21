شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد فترة غياب هندرسون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر ليفربول الحصول على نتائج الفحوصات التي سيجريها القائد جوردن هندرسون لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون مساء اليوم. كان اللاعب الإنجليزي قد خرج من الملعب في الدقيقة 29 متأثرا بإصابته، ومن المنتظر أن يجري المزيد من الفحوصات غدا الأحد.

وعن إصابة هندرسون، قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة: إصابة في منطقة الفخذ. تبدو مقلقة، ولكن سيتعين علينا الانتظار حتى الحصول على نتائج الفحوصات غدا لنحدد حجمها، والتى ستكون على الأقل أسبوعين.