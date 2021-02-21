شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يحصل على تقييم صادم خلال معركة إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم المصري العالمي، محمد صلاح، قائد ليفربول، على تقييم صادم بعد مشاركته في مباراة الأحد، أمام إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي خسرها الريدز بهدفين نظيفين.

ووفقا لشبكة هوسكورد، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 6.3/10، واستحوذ على الكرة بنسبة 4.6 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78 %.، وفاز في المراوغات مرتين، وفي الصراعات الهوائية مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته 3 مرات، وصوب تسديدة واحدة تجاه المرمى.