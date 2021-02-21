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صلاح يحصل على تقييم صادم خلال معركة إيفرتون

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم المصري العالمي، محمد صلاح، قائد ، على تقييم صادم بعد مشاركته في مباراة الأحد، أمام إيفرتون في بطولة الممتاز، والذي خسرها الريدز بهدفين نظيفين.

ووفقا لشبكة هوسكورد، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 6.3/10، واستحوذ على الكرة بنسبة 4.6 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78 %.، وفاز في المراوغات مرتين، وفي الصراعات الهوائية مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته 3 مرات، وصوب تسديدة واحدة تجاه المرمى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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