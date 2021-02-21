شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة شكوى المريخ السوداني من «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة شكوى المريخ السوداني من لاعب الفريق محمود عبدالمنعم «كهربا»، على خلفية دخوله في مشادة مع لاعبي الفريق السوداني خلال لقاء الفريقين بالجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إعلامية: «لم يصلنا أي شيء في هذا الصدد، أنا على تواصل دائم مع مدير الكرة بالمريخ ونتواصل معا حتى قبل سفرنا لتنزانيا بيوم واحد».

وأضاف: «علاقتنا بالمريخ تاريخية وأبدية بغض النظر عن المنافسة في الملعب، هم في بيتهم وملعبهم ومكانهم ونفس الأمر عندما نلعب في السودان».