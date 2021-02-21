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تشكيل الأرسنال ومانشستر سيتي.. النني يواجه جوارديولا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر سيتي، مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، مع منافسه الأرسنال في بطولة الممتاز، على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.

ويخوض فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل متوقع في حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: ستونز، دياز، كانسيلو، زينشينكو. خط الوسط: رودري، دي بروين، فودين، برناردو سيلفا. خط الهجوم: ستيرلينج، جيسوس.

وتشكيل الأرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي، حراسة المرمى: لينو. خط الدفاع: جابرييل، ديفيد لويز، تيرني، بيليرين. خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، النني. خط الهجوم: أوباميانج، نيكولاس بيبي، أوديجارد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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