شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأرسنال ومانشستر سيتي.. النني يواجه جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر سيتي، مساء الأحد، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، مع منافسه الأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين.

ويخوض فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل متوقع في حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: ستونز، دياز، كانسيلو، زينشينكو. خط الوسط: رودري، دي بروين، فودين، برناردو سيلفا. خط الهجوم: ستيرلينج، جيسوس.

وتشكيل الأرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي، حراسة المرمى: لينو. خط الدفاع: جابرييل، ديفيد لويز، تيرني، بيليرين. خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، النني. خط الهجوم: أوباميانج، نيكولاس بيبي، أوديجارد.