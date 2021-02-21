شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: «كنت مجهز مفاجأة لمرتضى منصور» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك السابق، إنه من حظ مرتضى منصور، عدم استمراره حتى الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء.

وأضاف أحمد سليمان ،خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «من حظ رئيس الزمالك السابق أنه لم يستمر حتى الانتخابات المقبلة، لأني كنت مجهز عرض للرأي العام، وكانت بمثابة مفاجأة».

وتابع: «مديونية الزمالك الحقيقية تبلغ 2 مليار جنيه، وكان هناك قائمة طويلة تشمل 12 ألف عضو تم شطبهم وإيقافهم من جانب الإدارة السابقة».

وأتم: «آخر مرة التقيت بمحمود طاهر، حينما كان رئيسا للأهلي وقت اجتماع بينه وبين مرتضى منصور، في حضور عدد من الوزراء وحدثت مشادة بينهما».