شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحمي تياجو ألكانتارا من سهام جماهير ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، هجوما شديدا لمنتقدي مستوى الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم الريدز، حيث اختلق له أكثر من عذر.

وانضم تياجو إلى ليفربول، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من بايرن ميونخ، في صفقة قيمتها 30 مليون يورو.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: لقد انضم لنا متأخرًا، ثم أصيب بفيروس كورونا، وكذلك إصابة عضلية، كما يحتاج لبعض الوقت للتكيف مع فريقه الجديد.

وأضاف: كان علينا إعادة بناء الفريق كل 3 أيام تقريبًا بسبب الغيابات في خط الدفاع، وتغيير الكثير من الأشياء، وبالتالي الظروف لم تساعد تياجو، ومع ذلك، فقد لعب بعض المباريات الاستثنائية، وقضى بعض اللحظات الاستثنائية على أرض الملعب، ويحظى باحترام كبير في الفريق، وما يتردد حول التعاقد مع تياجو، وتراجع مستوى الأداء، مجرد كلام فارغ، ومن يردده ليس على حق.