شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاق مرعب لمثلث هجوم ليفربول على الأنفليد في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاواكا» الإنجليزية عن إحصائية سلبية لثلاثى هجوم ليفربول النجم المصرى محمد صلاح، البرازيلى روبرتو فيرمينو والسنغالى ساديو مانى، على المستوى التهديفى خلال العام الحالى على ملعب «أنفيلد» في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد خسارة ليفربول لقاء إيفرتون بهدفين نظيفين خلال لقاء السبت.

وقالت الشبكة، إن مثلث هجوم الريدز لم ينجحوا في تسجيل أي هدف خلال 2021 في البريميرليج على ملعب «أنفيلد»، بعد أن سدد الثلاثى 35 تسديدة، منها 7 فقط صحيحة على مرمى الخصوم.