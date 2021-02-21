شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا يعلن التحدي قبل مواجهة الأهلي: «كما فعلناها من قبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف التأثير على معنويات لاعبى الأهلى، نشر الحساب الرسمي لنادي سيمبا التنزاني تغريدة، قبل المواجهة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيمبا: «إنها مباراة بطولية.. مباراة لرجال أفريقيا لا يجب التفريط فيها، قاتل في الميدان».

ووأعاد الحساب نشر صورة للاعبيه كأنهم جنود في معركة تحت شعار «حرب دوري الأبطال».

ونشر بعدها صور من لقاء الفريقين في دوري أبطال أفريقيا 2019 حينما فاز سيمبا على الأهلي بهدف نظيف في تنزانيا، تحت تعليق: «كما فعلناها من قبل، سننهيها أيضاً إنها فقط مسألة وقت».