شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يكسب شالكه بفضل ثنائية هالاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسب بروسيا دورتموند مضيفه شالكه 4-صفر في قمة وادي الرور بفضل ثنائية إيرلينج هالاند السبت ليحقق انتصاره الأول في ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويعزز ثقته في صراع المنافسة على المربع الذهبي.

وتقدم دورتموند، الذي انتصر مرتين في آخر سبع مباريات في الدوري ويواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بهدفين في الشوط الأول.

واستغل جيدون سانشو خطأ من بنجامين ستامبولي وانطلق نحو المرمى ليفتتح التسجيل في الدقيقة 42 ويرفع اللاعب البالغ عمره 20 عاماً رصيده إلى 35 هدفاً في مسيرته في الدوري ليصبح أصغر من يصل إلى هذا الإنجاز على الإطلاق.

وأضاف هالاند الهدف الثاني بشكل مذهل عندما قفز ليسدد تمريرة سانشو العرضية متوسطة الارتفاع في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البديل مايكل لانجر.

ولم يسدد شالكه أي كرة على المرمى في الشوط الأول لكن تحسن بعد الاستراحة ورد القائم محاولة من سوات سيردار في الدقيقة 51 كما أهدر ماثيو هوبي فرصة أخرى.

لكن الفريق الضيف هو من عزز تفوقه وحسم المباراة عند مرور ساعة عندما تبادل ماركو رويس تمرير الكرة مع رفائيل جيريرو ليضعها اللاعب البرتغالي في الشباك.

وأضاف هالاند هدفه 17 في الدوري هذا الموسم من مدى قريب في الدقيقة 79.

ويحتل دورتموند المركز السادس برصيد 36 نقطة متأخر بست نقاط عن أينتراخت فرانكفورت رابع الترتيب. ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى دور المجموعات بدوري الأبطال. وبقي شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.