طواف الإمارات يخطف أنظار العالم اليوم

تتجه أنظار العالم اليوم الأحد إلى منافسات طواف الإمارات التي تنطلق بمرحلة أدنوك الأولى من حصن الظفرة وصولاً لمدينة المرفأ الساحلية في منطقة الظفرة، وذلك لمسافة 176 كلم، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ويقام الحدث على مدار 7 أيام، وذلك بدون حضور جماهيري وبأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول صحي محكم يهدف إلى ضمان سلامة جميع المشاركين.

حدث وحيد

ويبرهن طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام في افتتاحية أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية لعام 2021، على مكانة الدولة وقدراتها الاستثنائية الكبيرة وتعاملها المثالي في إدارة الأزمات، وحرصها الكبير على الالتزام تجاه الأسرة الرياضية العالمية ودعم عدم توقف الحياة الرياضية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة ودورها الكبير في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب في الإمارات موطن السلام والتسامح.

وتنطلق المرحلة الافتتاحية للطواف بتمام الساعة 12:25 ظهراً بشعار (مرحلة أدنوك)، وتعد مرحلة سريعة لمسافة 176 كلم؛ حيث البداية من حصن الظفرة ومن ثم يمر المسار بمناطق (مول الظفرة، مدينة زايد، مدرسة أدنوك، جزيرة صير بني ياس، الرويس مول، جزيرة الشويهات ومن ثم الختام في كورنيش شاطئ المرفأ).

ويبلغ إجمالي المسافة التي سيقطعها الدراجون خلال المراحل السبعة 1045كلم، في المقابل يرتدي القميص الأحمر الذي ترعاه أدنوك لمتصدر الترتيب العام بالزمن المسجل بداية من المرحلة الثانية، والقميص الأخضر برعاية اتصالات للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل متسابق شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية طيران أبوظبي للمتصدر للمراحل السريعة المتوسطة.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن الإمارات بقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً استثنائياً للعالم أجمع بمرحلة التعافي التدريجي من آثار جائحة كورونا وعودة الحياة لمجرياتها الطبيعية، في ظل الدعم المباشر للخطط والجهود الوطنية المخلصة التي عملت ليلاً ونهاراً لترسية القواعد الصلبة من أجل الحفاظ على المكتسبات ووقاية المجتمع، حتى تصدرت المؤشرات العالمية في التعامل الأمثل والجهود الفاعلة في التصدي للازمة العالمية.

وقال سموه: «قادتنا الإدارة الحكيمة إلى مرحلة مميزة عالمياً من مراحل التعافي التدريجي وعودة الحياة الطبيعية من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير اللقاح بالمجان لجميع أفراد المجتمع، ما كان له الأثر المباشر لاستئناف جميع الأنشطة التي تسرع عمليات التنمية ورفع مستويات الإنتاجية في جميع القطاعات، الأمر الذي شجع جميع المنظمات والهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية للتسابق من أجل تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية في أبوظبي والإمارات بصفة عامة، نتيجة للتكامل في معايير السلامة».

ثقة عالمية

وأضاف سموه: «الثقة العالمية والسمعة المرموقة هي من الصفات الحقيقية التي ارتبطت بها الإمارات وإمكانياتها الكبيرة وقدراتها الخلاقة في التعاطي والتجاوب مع مختلف الظروف، وهذا الأمر قاد أبوظبي لاستضافة في غضون أشهر مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل الدوري الهندي الممتاز جولات يو اف سي العالمية، سباق جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، بطولات الفروسية في القدرة والسرعة وقفز الحواجز، إلى جانب بطولة أبوظبي للتنس وبطولة أبوظبي للجولف، وصولاً لطواف الإمارات».

وقال سموه: «نرحب بالفرق العالمية المشاركة وبنخبة الدراجين ونجوم السباقات الدولية، ونتمنى أن يكون طواف الإمارات بوابة لانطلاقة موسم عالمي ثري وحافل بالنجاحات والنتائج الإيجابية للجميع»، مشيداً سموه بالجهود المخلصة التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة وإشرافها على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل عودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، والحفاظ على المنجزات المهمة التي حققتها الدولة من أجل حماية وسلامة الجميع».

وأكد سموه أن طواف الإمارات يمثل مفخرة حقيقية للدولة ودوره الريادي في تحقيق الكثير من المكتسبات والإنجازات في كل عام، مبيناً أن الطواف أسهم وساهم في الكثير من العوائد الاقتصادية والترويجية والسياحية للدولة، وانعكس أثره جلياً في المجتمع حتى غدت رياضة الدراجات الهوائية واحدة من الرياضات المجتمعية المهمة.

رسالة عارف وحارب

وتوجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة لخطط التطوير الرياضي التي تثمر عن نجاحات مهمة وإنجازات مميزة أسهمت في إعلاء راية الإمارات في المحافل العالمية، وقال: «مع انطلاق طواف الإمارات، سيتابع العالم مدى نجاحات الإمارات في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ومنها استئناف تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية على أرضها من جديد وسط مشاركة نخبة الرياضيين في مختلف الرياضات».

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن تنظيم النسخة الثالثة من «طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية» خلال هذا العام ولمسافة 1045 كيلومتراً تمتد على 7 مراحل في مختلف مناطق الدولة يؤكد ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي وكذلك الفرق العالمية ونخبة الدراجين العالميين بقدرة أبناء الوطن على تنظيم نسخة مميزة وناجحة على الرغم من كل التحديات التي تفرضها الجائحة على العالم أجمع.