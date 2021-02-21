شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي بطل رالي دبي الصحراوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج السائق السعودي يزيد الراجحي بطلاً لرالي دبي الصحراوي لأول مرة، وأسفرت منافسات فئة الدراجات النارية (فيم) عن فوز الدراج البريطاني المقيم في الإمارات سام سميث على متن دراجة كيه تي أم بلقب هذه الفئة، بينما فاز الدراج الإماراتي منصور السويدي بلقب فئة دراجات الكوادس بالدفع بأربع عجلات على متن دراجة كوادس ياماها.

وفاز الراجحي بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف بفارق 33 دقيقة و49 ثانية عن أقرب منافسيه الشيخ عبدالله القاسمي وملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفيتس بسيارة فريق أبوظبي ريسينج بيجو 3008 دي كيه آر.

وبعد أن هيمن الراجحي على القسم الأول من الرالي بفارق 21 دقيقة، واصل سيطرته على الطليعة عبر القسم الثاني مرحلة الشركة العربية للسيارات نيسان البالغ مسافتها 194 كم وأقيمت في صحراء القدرة بدبي. وانتزع الشيخ خالد القاسمي المركز الثاني من السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه اليكس كوزميش بعد أن اصطدم بسيارة سعيدان الميني جون كوبر وركس رالي التي حلت في المركز الثالث.

وحدث التصادم عندما انزلقت سيارة الشيخ خالد القاسمي على الكثبان الرملية واصطدمت بسيارة الميني التي بدورها غرزت في الرمال الناعمة.

وفي فئة الدراجات نال المركز الأول سام سميث، وحلّ في المركز الثالث الدراج الإماراتي الفائز بلقب عام 2018 محمد البلوشي على متن دراجة هوسكفارنا على الرغم من مشاكل في جهاز تحديد الموقع.

ولاحق سوء الطالع الدراج الإماراتي سلطان البلوشي الذي احتل المركز الرابع يوم الجمعة وتم نقله إلى المستشفى بطائرة مروحية لعمل صور أشعة بعد سقوطه عن دراجته في القسم الثاني.

وتمكن منصور السويدي من الفوز بلقب فئة دراجات الكوادس بالدفع بأربع عجلات على متن درادة كوادس ياماها متقدماً بفارق 4 ساعات و18 دقيقة عن الدراج السعودي هيثم التويجري بدراجة ياماها.