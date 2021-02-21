شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: عبدالواحد السيد شتمنى بعد هدفى فى الزمالك وجوزيه كان "بيطلعنى ع المسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد معتز إينو، لاعب الأهلى السابق، بمستوى الفريق الأحمر فى مونديال الأندية الأخير فى الدوحة، وبالتحديد محمد الشناوى وبدر بانون وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى، مشيرا إلى أنهم كانوا الأبرز فى الفريق خلال المباريات.

قال إينو، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إن لاعبى الأهلى اعتادوا على تقديم أفضل ما لديهم فى كل مباراة، كما أنه يتم إغلاق باب الأفراح فى اليوم التالى للحصول على بطولة والتركيز فى المباريات والبطولات القادمة؛ لأن جمهور الأهلي لا يشبع من البطولات.

وتابع لاعب الأهلي السابق، أنه يتذكر اول مباراة له مع الأحمر ضد ناديه السابق الزمالك، ووقتها سجل هدفا شهيرا من تسديدة قوية سكنت شباك عبد الواحد السيد، وهو هدف تاريخى لا ينساه جمهور الأحمر، قائلا: "عبد الواحد السيد شتمنى بعد الهدف وقالى كدا تعملها فيا أنا".

وقال إينو إنه لا يعترف بالواسطة فى كرة القدم؛ لأنه مهما تمت مجاملة أى لاعب، ففى وقت من الأوقات سيظهر أمام الجماهير، ولن يرحمه أحد إذا ثبت أنه يلعب بسبب أبيه أو أحد أقاربه، معلقا: "أنا مدرب فى الأهلى وابنى بيلعب سباحة فى نادى تانى خالص، وإذا حسيت أنه مش عايز يلعب كرة ومعندوش موهبة مش هيلعب فى الأهلي".

وتحدث عن مانويل جوزيه، مدرب الأهلى الأسبق، وقال: "كان مدربا يجيد التعامل النفسى مع اللاعبين، وكان بيشيد بيا لما ألعب ماتش كويس أو أجيب هدف من تصويبة، ولما ألعب وحش كان بينتقدنى ويطلعنى على المسرح أمام جميع اللاعبين".