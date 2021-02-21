شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر بالسنغال: سنستقبل الزمالك رغم حظر التجوال.. ودرجة الحرارة معتدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهي خضر، سفير مصر في السنغال، إن الدولة هناك بها حظر تجوال لمدة 9 ساعات يبدأ من 9 مساء إلى 6 صباحا يوميا كإجراء احترازي، فى ظل جائحة كورونا، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الزمالك، وتوفير جميع متطلباتهم.

وأضافت السفيرة، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، مساء السبت: "ننتظر وصول الزمالك، مساء اليوم، ومستعدون لاستقباله، محمد أسامة طبيب الزمالك وصل مبكرا للاطمئنان على كافة الترتيبات والاحتياطات الخاصة باستقبال البعثة".

وتابعت: "جميع الاستعدادات على أتمها فى استقبال بعثة نادي الزمالك، ودرجات الحرارة معتدلة فى السنغال من 20-24 درجة مئوية".

ويترقب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، الاطلاع على تقرير الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، فور وصول البعثة البيضاء إلى السنغال، استعدادا لمواجهة تونجيث فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، وصل إلى السنغال مساء أمس برفقة حمادة الدالى إدارى الفريق، وذلك لمتابعة أحوال الفندق الذى ستقيم فيه البعثة البيضاء بالسنغال، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير بالقاهرة فى الثانية ظهرا، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر إلى السنغال فى السابعة مساء، عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي.