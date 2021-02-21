شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن مشالي: عبد الله السعيد أفضل صانع لعب.. وأوباما يتفوق بهذه الميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن مشالى، لاعب الزمالك الأسبق، إن عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، أفضل صانع ألعاب موجود حاليا في الدوري المصري، مضيفا: "عبد الله أفضل صانع ألعاب لأنه يعلم متى يمرر ويسدد فهو لاعب تكتيكى عال، لكن يوسف أوباما بيتفوق على كل صناع اللعب في أنه يستطيع الوصول للمرمى والتسجيل".

وأضاف مشالى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى محمد أبو العلا: "فرجانى ساسى من اللاعبين الذين تستمتع بتواجد الكرة معهم؛ لأنه لاعب كبير ويعرف يخلص المباريات، ويصنع الفارق، وأتمنى أن يستمر مع الزمالك أطول فترة وأسامة فيصل هو الوحيد الذى يستطيع تعويض مصطفى محمد وهو مهاجم مصر في المستقبل، وكرته عالية وملتزم".

وتابع: "ما ينقص الجيل الحالي في نادى الزمالك هي الروح والقتال لآخر دقيقة والحب بين اللاعبين، وهو ما ظهر في مباراة الإسماعيلى في هدف فرجانى ساسى".

واختتم: "مينفعش المدرب يحط أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى على دكة الاحتياطي، لأنهم من أعلى اللاعبين في الدوري المصري، وبن شرقى في أي وقت بيصنع الفارق، وفرجانى معلم نص الملعب، والزمالك بيكون له شكل قوى في تواجدهما في الملعب".