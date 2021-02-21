مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 / 2 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 21 / 2 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الجونة مع المقاولون العرب على ستاد خالد بشارة ومباراة الاسماعيلى مع انبى على ستاد الإسماعيلية ومباراة الاتحاد السكندرى مع أسوان على ستاد الإسكندرية.

موعد مباراة الجونة والمقاولون العرب

تقام مباراة الجونة والمقاولون العرب في الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على ستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدوري في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على كيما أسوان بسداسية مقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر لكأس مصر فيما ودع ذئاب الجبل بطولة الكأس بالخسارة من بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

موعد مباراة الاسماعيلى وانبى

تقام مباراة الاسماعيلى وانبى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف باللقاء المؤجل من الأسبوع الحادى عشر للمسابقة فيما شهد أخر ظهور لإنبى تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة الثانية عشرة للمسابقة .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 5 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 17 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 13 هدف ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان في السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري ، يدخل زعيم الثغر مباراة اليوم في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، جمعهم بالفوز في 4 مباريات والخسارة في 3 مواجهات والتعادل في مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.

فيما يحتل أسوان المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة جمعهم من خلال الفوز بثلاثة مباريات والتعادل في خمسة مواجهات والهزيمة في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا، وهو الفريق الذي نجح في سجله خاليا من الهزائم في آخر 6 مباريات مع مدربه علاء عبدالعال حيث تعادل في 5 مباريات على التوالي وفاز في أخر مباراة على المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.