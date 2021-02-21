شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وسيمبا.. 5 معلومات عن الحكم الكاميرونى نيانت قبل موقعة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، فى إطار ثانى مباريات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، تحت قيادة الحكم الدولى وصاحب الجنسية الكاميرونية أليوم نيانت.

ونجح الأهلي فى تحقيق الفوز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى أولى مبارياته فى دور المجموعات، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى، الذى نجح فى تحقيق فوز غالٍ خارج ملعبه أمام فيتا كلوب الكونغولى.

ويعد الحكم الكاميرونى أليوم نانت مألوفا لدى الجماهير والأندية المصرية، التى أدار لها العديد من المباريات فى البطولات الأفريقية المختلفة، ومنتخب مصر.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن الكاميرونى أليوم نيانت فى التقرير التالى:

آخر مواجهة حكمها الكاميرونى أليوم نيانت للفرق المصرية هى نهائى كأس الاتحاد الأفريقى بين بيراميدز ونهضة بركان المغربى في الموسم الماضى، حيث نجح الأخير فى الفوز باللقب بعد جدل تحكيمي واسع أثناء وبعد المباراة.

أدار الكاميرونى 7 مباريات للزمالك فى مختلف البطولات الأفريقية، فاز الفارس الأبيض فى 4 وخسر في 3.

حكم أليوم نيانت 4 مباريات للأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، فاز الأحمر فى مباراتين وتعادل خلال لقاء وحيد وخسر مثله.

على مستوى منتخب مصر فقد أدار أليوم نيانت 5 مباريات للفراعنة، بواقع 2 فوز و2 خسارة وتعادل وحيد.

اختتم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، فقرات المران الأول بتنزانيا، بتقسيمة قوية شهدت التركيز على بعض الأمور الفنية.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية بطول الملعب استمرت لمدة 45 دقيقة، شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين. وخاض الأهلى مرانه الأول فى تنزانيا على ملعب "جيمخانا" فى الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

فيما خاض لاعبو الأهلى جانبا من التدريبات البدنية والجرى حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق فى تنزانيا، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فى فقرة استمرت 30 دقيقة.