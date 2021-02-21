شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: تجاوزنا هزيمتي الزمالك والاتحاد السكندري وهدفنا المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف حمد، في تصريحات تليفزيونية: "تعرضنا لهزيمتين ثقيلتين أمام الزمالك بنتيجة 1 – 4، ثم أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 0 – 4، مما أثر بالسلب على الحالة المعنوية للاعبين".

واختتم حمد، أن الفوز على وادي دجلة سيعطي دفعة قوية للاعبين خلال الفترة المقبلة لمواصلة النتائج الجيدة، والسعي إلى التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم.