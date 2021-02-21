شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: تجاوزنا هزيمتي الزمالك والاتحاد السكندري وهدفنا المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأضاف حمد، في تصريحات تليفزيونية: "تعرضنا لهزيمتين ثقيلتين أمام الزمالك بنتيجة 1 – 4، ثم أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 0 – 4، مما أثر بالسلب على الحالة المعنوية للاعبين".
واختتم حمد، أن الفوز على وادي دجلة سيعطي دفعة قوية للاعبين خلال الفترة المقبلة لمواصلة النتائج الجيدة، والسعي إلى التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم.
واكتسح مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال، فريق وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.
جاء الهدف الأول عن طريق الإثيوبى بيكلى الذى استغل عرضية متقنة من حسنى فتحى من الجانب الأيسر فى الدقيقة 23، ليضعها على يسار محمد عبد المنصف حارس دجلة معلنا الهدف الأول لأبناء إيهاب جلال.
وأضاف باولن فوافى الهدف الثانى فى الدقيقة 86 بعد تميرة رائعة من بيكلى، ليمر بمهارة كبيرة من خالد رضا ويضعها فوق عبد المنصف، وسجل باسم مرسى الهدف الثالث فى الدقيقة 87 من هجمة مرتدة متقنة بتمريرة من بيكلى نجم المباراة، وقلص صلاح أمين النتيجة لوادى دجلة بهدف من رأسية رائعة مستغلا عرضية رائعة من جورجينيو فى الدقيقة 95.