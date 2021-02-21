شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نتمنى أن يكون باسم مرسي على رادار بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد هويدي، المشرف على الكرة بنادي المقاصة، أن هدف الكيان الذي ينتمي له استثماري، وهو الهدف المعلن منذ تأسيس النادي، كاشفا عن ترحيبه بفكرة بيع باسم مرسي في ظل الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وتابع هويدي، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، مساء السبت: "نتمنى أن يأتي عرضا ماديا مناسبا لباسم مرسي، نرحب جدا لو دخل بيراميدز في المفاوضات معنا لضمان أعلى سعر مادي من بيع اللاعب".

وعبّر هويدي عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب والفريق في مباراة اليوم، موضحا أن المربع الذهبي هو هدف الفريق من المشاركة في الدوري هذا الموسم، وأن ما وصل إليه المقاصة فاق جميع التوقعات".

وصعد مصر المقاصة لوصافة الدوري خلف الزمالك المتصدر، بعد تغلبه على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

وعاد المقاصة لاحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري ليعادل إنجازه السابق، باعتبار أن أفضل انطلاقة للفريق الفيومي بالمسابقة كانت باحتلال المركز الثاني والتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، ليكون الإنجاز الأفضل لأبناء الفيوم تحت قيادة إيهاب جلال.

وعاد فريق المقاصة لاحتلال المقاصة بشكل مؤقت لأول مرة منذ موسم 2016 / 2017، والذي حقق فيه الفريق الفيومى المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر، وتفوق على أندية كبيرة مثل الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري.

فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث بجدول الدوري برصيد 21، حيث وصل المقاصة للنقطة 23، وتتبقى للفريق الأحمر 5 مباريات، بعدما ابتعد عن المشاركة في الدوري لظروف المشاركة في كأس العالم للأندية ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وحال الفوز في جميع المباريات سينفرد بصدارة الدوري وبفارق 4 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه على حصد درع الدوري.