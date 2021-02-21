شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: مصطفى محمد عامل "قلق" فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى العميد أحمد حسن، لاعب الكرة المصرية السابق، على أداء ومستوى مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لفريق جالطة سراي التركي، موضحا أن اللاعب خطف قلوب الأتراك، قائلا: "مصطفى خلاص وصل وعامل قلق في تركيا والإعلام هناك يتواصل معي كثيرا في الأيام الماضية، بسبب ما يقدمه من مستوى رفيع".

وتابع الصقر، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، مساء السبت: "أنوى السفر لتركيا ومساندة مصطفى محمد في إحدى المباريات المقبلة، فعلت هذا الموقف مع النني وتريزيجيه، وأتمنى تكرار الموقف مع مصطفى في القريب العاجل".

وتابع الصقر: مصطفى قدم نفسه بصورة جيدة للجماهير التركية، وأصبح أيقونة للسعادة لدى جماهير فريقه، ودائما اللاعب الذي يسجل أهدافا حاسمة يسكن القلوب".

واقتنص جالطة سراى فوزا ثمينا من مضيفه فريق ألانيا سبور بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "باهجه شهير اوكولاري"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري التركي للموسم الحالى 2020 - 2021.

وشارك النجم المصرى مصطفى محمد فى المباراة بالكامل، وظهر بمستوى رائع خلال الـ90 دقيقة، وساهم فى تسجيل هدف فريقه الوحيد، وكاد يفتتح التسجيل مبكرا، وبالتحديد بعد مرور 5 دقائق، ولكن منع القائم الأيسر لحارس ألانيا سبور النجم المصرى من تسجيل الهدف الأول.

ومنح مصطفى محمد تمريرة رائعة لزميله هنرى أونيكور لينفرد بالمرمى، ولكنه سدد الكرة بجانب القائم الأيسر لحارس فريق ألانيا سبور.

ونجح إمرى كيلينك فى تسجيل هدف جالطة سراى فى الدقيقة 18، وبدأ مصطفى محمد الهجمة من خلال تمريرة بصدره إلى زميله يدلين والذى أرسل كرة طويلة انفرد على أثرها إمرى كلينيك بالمرمى، ووضعها فى الشباك.

واستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى وسط محاولات من جالطة سراى، لتعزيز تقدمه وألانيا لإدراك التعادل.

ونجح جالطة سراى فى الثأر من ألانيا سبور بعدما تسبب فى وداعه مسابقة كأس تركيا من دور ربع النهائي بالخسارة 3 – 2 قبل نحو أسبوعين، بجانب خسارته مباراة الدور الأول أمام نفس الفريق بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي للموسم الحالى 2020 - 2021.

وعزز جالطة سراى صدارته بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريقى فناربخشة وبشكتاش برصيد 51 نقطة.

وكان مصطفى محمد قد قاد فريقه لتحقيق فوزا قاتلا على ضيفه فريق قاسم باشا بنتيجة 2 - 1، بفضل هدف المهاجم المصرى من ركلة جزاء، فى الجولة الماضية.