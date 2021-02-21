شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة حكما لمباراة الجونة والمقاولون.. والحنفى للاتحاد وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات اليوم الأحد بالدورى المصرى، وقررت اللجنة تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة لمباراة الجونة والمقاولون العرب، بينما اختارت اللجنة الحكم الدولى محمد الحنفى لمباراة الاتحاد السكندرى وأسوان، والحكم طارق مجدى لمباراة الاسماعيلي وانبى.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالي:

حارس مرمى.. محمد فوزي، محمد مجدي

خط الدفاع.. محمد هاشم، رضوان شريفي، أحمد كاستيلو، مصطفى الزنارى، مروان الصحراوي.

خط الوسط.. عماد حمدى، عمر الوحش، محمد عادل، محمد حسن، نادر رمضان، محمد الشامي، أحمد مدبولي، محمد صادق، زياد طارق،بابل، مصطفى فارس.

خط الهجوم.. شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.

واختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تدريباته مساء امس ، استعدادا للقاء انبي اليوم بالأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.