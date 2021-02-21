شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: حسام حسن كان مطلبا شعبيا لجماهير الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه اتفق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، على التعامل مع المباريات الثلاث المقبلة "باكدج" أو جملة لتحقيق العلامة الكاملة والوصول للنقطة 24 في جدول ترتيب الدوري.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، مساء السبت: "الاتحاد لديه نجوم من العيار الثقيل، ولو احتاج الجهاز الفني أي إضافات لن نتأخر عليهم، وأطالب الجماهير بدعم فريقها".

وتابع مصيلحي: "حسام حسن كان مطلبا شعبيا من جماهير الإسكندرية، وكنت أرى بعين الخبرة أين هو الاتحاد وإلى ماذا يهدف في الفترة المقبلة، وأتمنى أن نكون على قدر تطلعات جماهيرنا".

جدير بالذكر أن آخر مباراة للفريق، اكتفى فريق الاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابي مع سيراميكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء الماضي، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الاتحاد السكندري عن طريق كريم الديب في الدقيقة 24 من زمن الشوط، قبل أن يتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وأهدر كريم الديب ضربة جزاء في الدقيقة 85 من المباراة ليحرم فريقه من نقاط الفوز وتحسين وضعه بجدول الترتيب.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 13 هدفا، وما زالت لديه 4 مباريات مؤجلة.