سليمان: أرفض حملة ساسي.. "كارثة" لإدارة مرتضى.. والرئيس القادم للزمالك ليس جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أنه لن يترشح لرئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة نظرًا لعدم حاجة النادي لما وصفه بـ"الصراعات الانتخابية".

وأشار سليمان في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن رئيس نادي الزمالك القادم سيكون معروف للجماهير وليس وجهًا جديدًا، نظرًا لأسلوب النجاح في الانتخابات مؤخرًا.

وقال سليمان: "الزمالك ليس في حاجة لصراع انتخابي حاليًا، يجب أن يبتعد الجميع عن النادي ونسانده من بعيد، الوقت ليس مناسبًا لتواجدنا على الأقل داخل النادي منعًا لفهم الأمر بشكل خاطيء".

وأكمل: "رئيس الزمالك القادم سيكون معروف للجميع وتواجد من قبل، سواء الزمالك أو الأهلي أو اتحاد الكرة فإن أي رئيس لهم كان عضو مجلس إدارة سابق لأن من المستحيل أن يسقط شخص بـ"الباراشوت" على مقعد الرئيس".

وأضاف: "مديونية الزمالك الحقيقية تبلغ 2 مليار جنيه".

وأردف: "إدارة الزمالك السابقة قامت بكارثة، كانت تقوم بتحصيل إيجارات المحال الخاصة بالنادي لمدة 10 سنوات مقدمًا، فتجد الأموال لتغطية مصروفاتها أما من هو قادم فلن يجد شيئًا لتحصيله".

واختتم: "أرفض تبني الزمالك فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقد فرجاني ساسي".