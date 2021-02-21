نشرة السبت.. توقف ماكينة أهداف مصطفى محمد.. وإيفرتون يضرب ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 20 فبراير 2021.

رسميًا.. حارس يد الأهلي ينتقل إلى بطل بولندا

الزمالك يُحقق مع المسؤول عن خطأ عدم سفر روقا إلى السنغال

الزمالك يوجه خطابا شديد اللهجة لاتحاد اليد

بالفيديو.. هالاند يسجل أحد أجمل أهداف الموسم بمقصية رائعة

رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب بالكونفدرالية

الزمالك يستبعد الونش من رحلة السنغال بعد دخوله القائمة

بالفيديو.. القائم يوقف ماكينة مصطفى محمد وجالاتا سراي يفوز على آلانيا سبور

بـ 10 لاعبين.. المقاصة يهزم وادي دجلة بثلاثية في الدوري

ميرسيسايد زرقاء.. إيفرتون يضرب ليفربول في فوز تاريخي بالآنفيلد

مرموش يسجل ويقود سانت باولي للفوز على دارمشتات (فيديو)

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة توينجيت السنغالي