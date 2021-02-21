مدرب المقاصة: المدرب يجب أن يقرأ مروان حمدي جيدًا.. وجلال ينتقد لخلق الحوافز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حمد إبراهيم المدرب العام لمصر للمقاصة بأن أداء مروان حمدي مع الزمالك مرتبط بقدرة المدير الفني على قراءة قدراة لاعبه، قائلًا أن انتقاد إيهاب جلال للاعبي فريقه غرضه خلق الحوافز.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "المدير الفني يجب أن يقرأ قدرات اللاعب ويعلم كيف يستطيع ان يتعامل معه، وفي الفترة الأولى لمروان حمدي بعد الانضمام للزمالك الأمر يكون صعب وهذه كانت نصيحتي له قبل الرحيل لأنه انضم لنادي كبير ينافس دائمًا."

وتابع: "مروان بحاجة إلى بعض المجهود في البداية من أجل الدخول في الفريق بشكل جيد وبالتأكيد سيكون بمستوى طيب في المستقبل".

أما عن أداء المقاصة في الدوري، فقد قال: "الدوري في الموسم الحالي صعب للغاية، وكافة المباريات صعبة، ولا يمكن أن تدخل لأي مباراة وأنت واثق من الفوز، وأمام وادي دجلة كان يمكن أن نستقبل هدف في أي وقت لكن تمركزنا بشكل جيد وسجلنا عدة أهداف".

وواصل: "هناك الكثير من الأشياء يجب أن نعمل عليها طوال الموسم لتحقيق نتيجة طيبة، ونحافظ على وضعنا في جدول الترتيب."

وأوضح سبب انتقاد المدير الفني للاعبيه وإن كان ذلك يعني احتمالية رحيله: "إيهاب جلال يجب أن يقدم أداء جيد ونتيجة جيدة ليشر بالرضا، وهذا الأمر له أهمية كبيرة بالنسبة للمدرب، وعندما تحدث عن هذا الأمر الفريق كان فائزًا لكنه يحب أن يخلق دوافع للاعبين طوال الوقت حتى يظل المدرب على قناعة بأداء لاعبيه".