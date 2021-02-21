المقاصة: باسم مرسي لاعب ملتزم.. وأحد اهدافنا استثماري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد هويدي، المشرف على الكرة بمصر المقاصة، أنه في ظل الظروف التي يمر بها الفريق بعد رحيل عدد من نجوم الفريق وصوله لهذا المركز بالدوري أكثر مما كان يتوقع.

وقال هويدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" رحل عن الفريق ميدو جابر ومحمد إبراهيم وتعرض الفريق لبعض الظروف الصعبة لكن ما تحقق كان فوق المتوقع بعد حصد 23 نقطة من 14 مباراة".

وأضاف:" باسم مرسي لديه طموح وإرادة، ولاعب ملتزم ولديه هدف يسعى لتحقيقه ولا يدخر أي جهد لخدمة الفريق".

وأتم:"أحد أهدفنا هو استثماري ونسعى لعمل التوزان وفي الحفاظ على وجود الفريق دائما في المربع الذهبي".

وحقق فريق مصر المقاصة فوزا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3 أهداف لهدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 11 بدوري we المصري.