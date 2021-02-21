وكيلهما: الجزيري كان خيار الزمالك الوحيد.. ولدينا عرض خارجي لعمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميدو حزين وكيل اللاعبين بأن الزمالك تعاقد مع سيف الجزيري في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات، ولم يكن يمتلك بديل للعب، كما أوضح أن عمرو جمال يمتلك حاليًا عرض للاحتراف في الخارج.

وقال حزين في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "الزمالك أقنع الجزيري بالانضمام لصفوفه بعدما كان متوجهًا للكويت الكويتي وفي طريقه للطائرة."

وردًا على عدم إمكانية مشاركة اللاعب إفريقيًا، قال: "الزمالك تعاقد مع سيف الجزيري قبل نهاية فترة القيد بـ12 ساعة، ولو لم يتم التعاقد معه لما ضم النادي أي لاعب أخر ومن ينتقد الصفقة حاليًا سيرى في المستقبل أنه سيدعم الجزيري".

وتحدث عن لاعب أخر يعمل معه وهو عمرو جمال المعار من الأهلي لطلائع الجيش: "امتلك عرض لعمرو جمال من خارج مصر، من أجل الانضمام لهذا الفريق الموسم المقبل."

وأضاف: "بداية المفاوضات كانت منذ أسبوع، ولو الأهلي بحاجة لعمرو جمال لا مانع من استمراره ولو لم يكن فالعرض الموجود خلال الوقت الحالي رسمي.. وهو من بلد خليجي."