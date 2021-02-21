كلوب: المنافس يسجل من خطأ ونحن نهدر 10.. وإصابة هندرسون ليست بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني للفريق بأنهم في الوقت الحالي يعانون من أزمة في عدم القدرة على استغلال الفرص التي تسنح من أجل التسجيل، قائلًا أن إصابة جوردان هندرسون لا تبدو بسيطة.

وقال كلوب في تصريحاته عقب الخسارة من إيفرتون 2-0: "المشكلة التي تواجه الفريق في الوقت الحالي هو أننا لا نستطيع ان نستغل الفرص التي تسنح من أجل التهديف."

وتابع: "لقد سيطرنا على المباراة ولم يتمكن المنافس من تقديم شيء سوى أنه كان ينتظر الخطأ من أجل استغلاله ونجح في ذلك بالفعل، ثم كانت ركلة الجزاء التي حصلوا عليها، البعض يقول أنها غير صحيحة لكن هذا لا يهم."

وأضاف: "المنافس يستغل خطأ واحد ويسجل هدف، لكننا نعجز عن استغلال 10 أخطاء تسمح لنا بالتسجيل، هذا هو الوضع الذي نعيشه حاليًا."

أما عن إصابة جوردان هندرسون الذي خرج من المباراة في شوطها الأول: "العديد من الأشياء الغريبة والصعبة تحدث تمامًا كما هو الحال بالنسبة لهندرسون الذي تعرض لإصابة قوية اليوم وكي أكون أمينًا لا تبدو إصابة بسيطة أيضًا."