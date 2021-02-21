رسميًا.. حارس يد الأهلي ينتقل إلى بطل بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن عبد الرحمن حُميد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف فيسلا بلوك البولندي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ونشر حُميد عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة من تقديمه بعد التوقيع للجانب البولندي بشكل رسمي.

وقال حميد: "أفتخر بإعلان انتقالي إلى الفريق البولندي، فيسلا بلوك، أتطلع لتحقيق إنجازات عظيمة مع الفريق".

وسبق لحُميد أن توج بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مع المنتخب المصري، كما تواجد في قائمة الفريق الأول بالمونديال الأخير الذي أقيم بالقاهرة.

ويلعب نادي فيسلا بلوك في بطولة الدوري الأوروبي لكرة اليد، حيث يتصدر مجموعته بعد مرور ثمان جولات برصيد 16 نقطة بعدما فاز في كل مبارياته.