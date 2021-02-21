حالات كورونا اليوم | إصابة ثالثة في صفوف نادي تورينو الايطالي

أعلن نادي تورينو الإيطالي اليوم السبت أن الفحوص كشفت عن حالة إصابة ثالثة بعدوى فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق. وكان تورينو قد أعلن عن حالتي إصابة بالعدوى في الفريق قبل أيام. ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين، مكتفيًا بالتأكيد على أنهم لا يعانون من أي أعراض ويخضعون للعزل.

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