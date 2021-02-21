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حالات كورونا اليوم | إصابة ثالثة في صفوف نادي تورينو الايطالي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي تورينو الإيطالي اليوم السبت أن الفحوص كشفت عن حالة إصابة ثالثة بعدوى فيروس المستجد في صفوف الفريق.

وكان تورينو قد أعلن عن حالتي إصابة بالعدوى في الفريق قبل أيام.

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين المصابين، مكتفيًا بالتأكيد على أنهم لا يعانون من أي أعراض ويخضعون للعزل.

تورينو يعلن عن حالة إصابة ثالثة بعدوى بين لاعبيه – صور Afp

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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