رودولفو أروبارينا: بيراميدز يسعى للتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية هذا العام

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز المصري أهمية مباراة الفريق أمام ضيفه راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في إياب دور الـ الإضافي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

كان بيراميدز حقق فوزًا ثمينًا 2 / صفر على منافسه الإيفواري في لقاء الذهاب، الذي جرى الأسبوع الماضي بمدينة أبيدجان الإيفوارية، ليصبح على مشارف الصعود لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

تحدث أروابارينا في مؤتمر صحفي اليوم السبت عن مباراة العودة، التي تجرى غدًا الأحد بالقاهرة، حيث قال “إنها 90 دقيقة أخرى مكملة للقاء الذهاب”.

أضاف مدرب بيراميدز أن الفوز بهدفين في أبيدجان لا يعني التأهل لدور المجموعات، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز بكل قوة في اللقاء من أجل تحقيق انتصار آخر وتأكيد التأهل.

أكد أروابارينا أن الفريق الإيفواري لديه دوافع، مشددًا على أن بيراميدز يحترم كل المنافسين وسيلعب من أجل الفوز مرة أخرى.

أوضح أن الفوز وضمان التأهل سينقل الفريق لمرحلة أخرى أكثر أهمية في البطولة والتواجد بدور المجموعات، وهو الهدف الأساسي حاليًا في ظل الهدف الأكبر وهو المنافسة على اللقب وكأس الكونفيدرالية.

شدد المدرب الأرجنتيني على أنه في ظل ضغط المباريات فإنه ستكون هناك بعض التعديلات في التشكيل الأساسي أمام راسينج، خاصة مع الوضع في الاعتبار وجود مباراة قوية يوم الأربعاء في الدوري المصري أمام الجونة، ولكن التركيز الأساسي حاليًا على لقاء راسينج كلوب وضرورة تحقيق انتصار جديد وتأكيد التأهل مع استمرار سياسة التدوير ومنح الفرصة لجميع اللاعبين لتجهيزهم ومنح راحة أكبر للمجهدين.

يذكر أن بيراميدز تأهل لنهائي نسخة البطولة في الموسم الماضي، لكنه أخفق في الحصول على اللقب عقب خسارته أمام نهضة بركان المغربي.