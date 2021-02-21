فليك يرفض تعنيف لاعبي بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت

أعرب هانز فليك مدرب فريق بايرن ميونخ عن شعوره بالفخر تجاه فريقه، رغم تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الألماني، (بوندسليجا).

تعرض بايرن، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، لكبوة جديدة في المسابقة، بعدما خسر أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1 / 2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من البطولة.

تجمد رصيد بايرن عند 49 نقطة، لكنه ظل في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيج، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في المرحلة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين غدًا الأحد، بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورج.

وجاءت هزيمة بايرن اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3 / 3 يوم الاثنين الماضي في المرحلة الماضية من المسابقة.

وأنهى آينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدمًا بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31 ثم رد بايرن بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53.

وقال فليك في تصريحات صحفية عقب المباراة: “لم نبدأ المباراة بشكل جيد. فيما لعب آينتراخت بسرعة كبيرة”.

أضاف فليك: “إذا لعبنا بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني لمدة 90 دقيقة، فسيكون الفائز مختلفًا. لقد مررنا بأسابيع قليلة مضطربة. نحن مجرد بشر. لكنني ما زلت فخورًا بالفريق”.

في المقابل، أشاد النمساوي أدي هوتر مدرب فرانكفورت بأداء الفريق خلال المباراة، مشددًا على أن فريقه استحق الحصول على النقاط الثلاث أمام الفريق البافاري، المتوج مؤخرًا ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر الشهر الجاري.

قال هوتر “أريد أن أثني على الفريق بأكمله للطريقة التي قاتلوا بها والمستوى الذي قدموه في المباراة”.

أكد مدرب فرانكفورت “هذا الانتصار له قيمة عالية. كلنا فخورون للغاية، آمل أن نحافظ على هذا الزخم”.

بهذا الفوز، واصل فرانكفورت مسيرته المذهلة في البطولة في الفترة الأخيرة، بعدما حصد 29 نقطة من آخر 33 نقطة متاحة، مما جعله الفريق المثالي ببوندسليجا حاليًا.