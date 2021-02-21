نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الاسباني “كاسيميرو يصعق أصدقاء أوريانا”

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الـ 24 من الدوري الاسباني، والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب نيوفو جوسي زورييلا بإدارة من الحكم الاسباني “جييرمو كوادرا فرنانديز”.

حسم ريال مدريد هذه المواجهة لصالحه بهدف دون رد سُجل بعد انتصاف الوقت الأصلي للقاء بست دقائق من ركلة ثابتة.

وتقدم الريال إلى المركز الثاني بعد هذا الفوز برصيد 52 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي لا تزال أمامه مباراة مؤجلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط تألق غير عادي من جانب حارس مرمى ريال مدريد “تيبو كورتوا” في التصدي لمحاولات أصدقاء صانع الألعاب الخبير “أوريانا”.

وأنقذ تيبو كورتوا 3 أهداف من بلد الوليد، الأول كان سعيدي يانكو في الدقيقة 7، والثاني من كيكي في الدقيقة 11، ومع مطلع الشوط الثاني أنقذ كورتوا هدف ثالث حين تصدى لتسديدة على الطائر من فابيان أوريانا في الدقيقة 56.

وعلى عكس سير اللعب سجل ريال مدريد هدف التقدم برأسية من البرازيلي كارلوس كاسيميرو بعد تلقيه عرضية نموذجية من ركلة حرة مباشرة نفذها توني كروس ليغالط حارس مرمى بلد الوليد “جوردي ماسيب” الذي خرج في توقيت خاطيء في الدقيقة 60.

وكان أتلتيكو مدريد قد تعادل وخسر أمام ليفانتي في المباراتين الماضيتين له (1/1 وصفر/2) ليتسبب فريق الضفادع (ليفانتي) في عودة الحياة للمنافسة على لقب الدوري الاسباني هذا الموسم.

وبإمكان فريق برشلونة معادلة رصيد نقاط ريال مدريد، إذا ما تمكن من الفوز في المباراتين القادمتين له أمام قاديش في الجولة 24 ثم أمام إلتشي في اللقاء المؤجل أمامه منذ الجولة الأولى والمقرر له يوم 24 فبراير الجاري على ملعب كامب نو.

وفي جعبة برشلونة 46 نقطة في المركز الثالث ويحتاج لست نقاط من المباراتين القادمتين له لمعادلة رصيد الريال.