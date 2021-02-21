الدوري السعودي | نجم النصر يتعرض للسخرية بعد أحداث مباراة القادسية

وجه نجم نادي النصر السابق، هاشم سرور، رسالة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة ألين هورفات، وذلك قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب نجم النصر السابق بإشراك أيمن يحيي في مركز الظهير الأيسر أمام الهلال، وقال من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “معلومة.. في حال غياب الظهير الأيسر في النصر فإن أفضل من يلعب في هذا المركز النجم أيمن يحيى؛ كونه لاعب طرف يجيد اللعب في الظهير والوسط والجناح.. حقيقة غائبة عن الجهاز الفني !”.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، فيما يأتي النصر بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويعاني النصر في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الماضية، بسبب إصابة عبد الرحمن العبيد وكيم جين سو، وقام المدرب هورفات بإشراك اللاعب أسامة الخلف، لكنه لم يقدم مستوى جيد.