الدوري السعودي | مدرب الهلال يخطط لمفاجأة قوية قبل الديربي أمام النصر

تترقب جماهير الكرة السعودية المباراة المنتظرة بين الهلال والنصر، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت مصادر مقربة من نادي الهلال أن المدرب روجيرو ميكالي يخطط لمفاجأة قوية في تشكيلة الفريق أمام النصر، وذلك بالدفع بالثنائي الهجومي بافتيمبي جوميز وعبدالله الحمدان.

وأوضحت أن ميكالي يريد الدفع بثنائي هجومي في مباراة النصر؛ من أجل اللعب على الكرات العرضية والكرات الرأسية، واستغلال أخطاء الدفاع النصراوي في الفترة الأخيرة، خصوصًا في الخسارتين الماضيتين أمام الشباب والقادسية.

ويدخل الهلال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر، فيما يأتي النصر بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وتولى ميكالي مسؤولية قيادة الهلال بعد إقالة الروماني، رازفان لوشيسكو، واستطاع في مباراته الأولى الانتصار على الاتفاق بنتيجة 3 ـ 1.