تلقى نادي النصر هزيمة أمام مضيفه القادسية، بهدف دون رد، في لقاء أقيم يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واستطاع حارس القادسية، فيصل مسرحي، الظهور بشكل مميز في المباراة، وتصدى ببراعة لركلة جزاء من محترف النصر، بيتروس ماتيوس، لينضم إلى التشكيلة المثالية للجولة 19.
وخلال الساعات الماضية، ظهر مسرحي في مقطع متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث كان يجلس بجوار أحد أصدقاءه، وقال أن “بيتروس إذا سدد الكرة 10 مرات ما راح تدخل المرمى”.
جدير بالذكر أن القادسية بعد فوزه على النصر تقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الشباب المتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | نجم النصر يتعرض للسخرية بعد أحداث مباراة القادسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.