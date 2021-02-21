الدوري السعودي | نجم النصر يتعرض للسخرية بعد أحداث مباراة القادسية

تلقى نادي النصر هزيمة أمام مضيفه القادسية، بهدف دون رد، في لقاء أقيم يوم الخميس الماضي، ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع حارس القادسية، فيصل مسرحي، الظهور بشكل مميز في المباراة، وتصدى ببراعة لركلة جزاء من محترف النصر، بيتروس ماتيوس، لينضم إلى التشكيلة المثالية للجولة 19.

وخلال الساعات الماضية، ظهر مسرحي في مقطع متداول عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث كان يجلس بجوار أحد أصدقاءه، وقال أن “بيتروس إذا سدد الكرة 10 مرات ما راح تدخل المرمى”.

جدير بالذكر أن القادسية بعد فوزه على النصر تقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الشباب المتصدر.