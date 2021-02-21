دوري أبطال أفريقيا | مدير الكرة في الزمالك يوضح أهداف فريقه من مباراة تونغيث

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك المصري أن هدف الفريق الأول هو تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة تونجيث السنغالي المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم السبت إن الفريق في حالة تركيز تام قبل مواجهة بطل السنغال، “وهدفنا العودة للقاهرة بنتيجة إيجابية”.

وأضاف أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في إمكانيات وخبرات اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء أمام تونجيث، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم.

وأوضح أن بعثة الفريق ستتحرك من مطار القاهرة مساء على متن طائرة خاصة إلى السنغال، وسيكون في استقبال البعثة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي الذي سبق الفريق إلى السنغال من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة البعثة، وكذلك حمادة الدالي إداري الفريق الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق عن قائمة اللاعبين للمباراة وضمت محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بنشرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل .