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توخيل ينتقد لاعبي تشيلسي بعد التعادل مع ساوثامبتون في الدوري الانجليزي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أبدى توماس توخيل المدير الفني لفريق خيبة أمله إزاء افتقاد لاعبيه الحدة والحسم المطلوبين أمام مرمى المنافس، وذلك خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ساوثهامبتون 1 / 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الممتاز.

وافتتح تاكومي مينامينو التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 33 ثم أدرك تشيلسي التعادل بهدف أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 43 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع.

وقال توخيل عقب المباراة :”سيطرنا على الكرة بشكل جيد في نصف ملعب المنافس، لكننا افتقدنا الجودة في آخر 20 مترا، هذه هي الحقيقة.”

وأضاف :”افتقدنا التصميم وروح المنافسة وأهدرنا فرص انفراد. في ظل هذه السيطرة والهجمات المرتدة، تكون المشكلة واضحة عندما تحتاج إلى ضربة جزاء من أجل التسجيل.”

توخيل ينتقد لاعبيه عقب التعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي!
توخيل ينتقد لاعبيه عقب التعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي! – صور Afp

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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