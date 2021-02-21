الامارات | مدربو المربع الذهبي: التفاصيل الصغيرة تحسم هوية المتأهلين لنهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو المربع الذهبي: التفاصيل الصغيرة تحسم هوية المتأهلين لنهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق مدربو أندية شباب الأهلي وبني ياس والشارقة والنصر على أن نصف نهائي كأس رئيس الدولة يحتاج إلى تركيز كبير من اللاعبين، وحسابات خاصة ستتحكم في نتيجة المباراتين اللتين ستجمعان، غداً، كلاً من بني ياس مع شباب الأهلي على استاد الشارقة، والنصر مع الشارقة على استاد راشد. وقالوا في مؤتمرات صحافية أمس، إن التفاصيل الصغيرة سيكون لها دور كبير في تحديد هوية الفريقين اللذين سيتأهلان للمباراة النهائية، موضحين وجود بعض الغيابات في صفوف كل فريق، إلا أنهم شددوا على جاهزية اللاعبين على تقديم كل ما لديهم لنيل شرف التأهل للنهائي.

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