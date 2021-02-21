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الامارات | اليابانية أوساكا تحرز لقب بطولة أستراليا للتنس

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ملبورن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثالثة عالمياً، لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب أمس، بعد فوزها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الأميركية جنيفر برايدي 6-4 و6-3 في 77 دقيقة في ملبورن.

وهذا التتويج الثاني لأوساكا (23 عاماً) في أستراليا بعد 2019، علماً بأنها توّجت أيضاً بلقبي فلاشينغ ميدوز الأميركية في 2018 و2020. وسترتقي في التصنيف الجديد للاعبات المحترفات على مستوى العالم، والذي يصدر غداً الإثنين إلى المركز الثاني عالمياً وبرايدي إلى الـ13.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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