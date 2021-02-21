الامارات | هيلمان: حارس الوصل لا يتحمل مسؤولية الأهداف الـ 4

شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان: حارس الوصل لا يتحمل مسؤولية الأهداف الـ 4 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، إن «حارس الوصل سلطان المنذري لا يتحمل مسؤولية الأهداف الأربعة، التي دخلت شباكه في لقاء كلباء أول من أمس، بالجولة 17 من دوري الخليج العربي، وانتهت بتعادل مثير 4-4».

وأوضح: «عندما يحقق الفريق الفوز أو يتلقى خسارة، لا يمكن الإشادة أو إلقاء اللوم على لاعب واحد، وأرى أن المنذري كان تركيزه جيداً، وعلى سبيل المثال أحرز فابيو ليما الأهداف الأربعة للفريق في المباراة، ولكن هذه الأهداف تعود إلى الفريق بأكمله». وعن تجديد عقد الحارس، قال: «أعتقد أنه في الأيام المقبلة سيتم تجديد عقده مع الفريق، وبشكل عام أتمنّى أن يتم حل الموضوع بأفضل طريقة والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وبالنسبة لي ليس لدي قرار في الموضوع، كما أنني ليس لدي تأكيد بشأن القرار النهائي بخصوص مستقبل المنذري مع الوصل».

وعن المباراة، قال إن الفريقين قدما لقاء مميزاً، مشيراً إلى سعادته بإصرار فريقه على العودة والتعادل، رغم التأثر بالغيابات.

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