الامارات | الوصل يسيطر على أول ألقاب السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يسيطر على أول ألقاب السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الوصل بالمركز الأول في بطولة الدولة الشتوية للسباحة لفئة 18 سنة والعمومي، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة 48 سباحاً وسباحة من سبعة أندية، في أولى خطوات عودة نشاط السباحة في الإمارات بعد توقف دام منذ فبراير 2020 بسبب «كورونا».

حضر منافسات البطولة نائب رئيس مجلس الإدارة جمعة البلوشي، والمدير المالي خليفة الكعبي، ورئيسة اللجنة الفنية مريم الشامسي، وقاموا بتكريم الفائزين، ونجح الوصل في الفوز بالمركز الأول في الترتيب العام بنهاية البطولة، وجاء فريق النصر في المركز الثاني، ثم فريق الذيد بالمركز الثالث.

وأكد البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن البطولة تعتبر البداية لعودة النشاط الرياضي الذي توقف منذ فترة كبيرة.

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