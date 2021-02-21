الامارات | الفارسة أنيتا ساندي بطلة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن الفارسة أنيتا ساندي بطلة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت، أمس، فعاليات النسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، بفوز الفارسة، أنيتا ساندي، على صهوة الجواد «فور كاش 2»، بكأس لقب البطولة، من فئة النجمتين، واستضاف فعالياتها نادي أبوظبي للفروسية في أبوظبي، على مدى ثلاثة أيام.

وقال بيان صحافي: «شهد جانباً من منافسات يوم الختام ومراسم تتويج الفائزات، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ناعمة المنصوري، بحضور مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، كيم إليوت، وشارك في ثالث أيام البطولة 108 فارسات وفرسان، وتكون من ستة أشواط: فئة البطولة الدولية لفئة الأطفال برعاية (زهرة الخليج)، وتقدر قيمة جوائزها 20 ألف درهم، وفئة الناشئين (الجونيورز) برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، التي تقدر قيمة جوائزها المالية بـ30 ألف درهم، وفئة البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتقدر قيمة جوائزها بـ50 ألف درهم، وفئة الشباب تحت 25 سنة للبطولة الدولية، جولة واحدة مع التمايز، برعاية إسطبلات الشراع، وتقدر قيمة جوائزها بـ30 ألف درهم، وفئة السيدات للبطولة الدولية، جولة خاصة من مرحلتين ترعاها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجوائز تقدر قيمته بـ50 ألف درهم، وفئة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية للسيدات التي ترعاها (لونجين) بجوائز مالية تقدر قيمتها بـ125 ألف درهم».

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