الامارات | عبدالله الجهوري بطلاً لكأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الجهوري بطلاً لكأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس عبدالله الجهوري بلقب كأس محمد بن منصور بن زايد للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وسيطر الجهوري على مجريات السباق، خلال المراحل الأربع المخصصة له، بعدما قاد الجواد «شهم» المملوك لإسطبلات الحزم 4 للمركز الأول في المرحلة الأولى بزمن بلغ 1:11:25 ساعة، وحافظ على المركز نفسه في المرحلة الثانية بزمن 2:01:56 ساعة، والمرحلة الثالثة بزمن 2:44:37 ساعة، والمرحلة الرابعة بزمن قدره 3:24:47 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة الجواد «إكليبسي» المملوك لإسطبلات الحزم 4، مسجلة زمناً قدره 3:25:19 ساعات، وحل بالمرتبة الثالثة الفارس عبدالله غانم المري على صهوة الفرس «رقاصة» المملوكة لإسطبلات زعبيل 2، مسجلاً زمناً قدره 3:26:56 ساعات.

في المقابل، شهدت مراحل السباق منافسة قوية على المركزين الثاني والثالث، إذ حل بالمرتبة الثانية بالمرحلة الأولى الفارس أحمد محمد جابر، على صهوة الجواد «أرجين» المملوك لإسطبلات الجابر، وتبعه في المركز الثالث الفارس الهندي خان أمجد على صهوة الجواد «زاروس» المملوك لإسطبلات سعيد، بينما شهدت المرحلة الثانية تغييرات كبيرة بتقدم الفارس محمد سهيل الكتبي من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الجواد «دراغون»، كما صعدت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا من المركز الخامس إلى الثالث على صهوة الجواد «إكليبسي» المملوك لإسطبلات الحزم 4، أما المرحلة الثالثة فواصلت الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا تقدمها بحلولها بالمركز الثاني، بينما قفز الفارس زايد غانم المري من المركز الـ11 إلى الثالث على صهوة الجواد «بينماكو» المملوك لإسطبلات زعبيل 3.

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