الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
أستون فيلا - ليستر 16:00
أرسنال - سيتي 20:30
مان يونايتد - نيوكاسل 23:00
برشلونة - قاديش 17:00
بلباو - فياريال 00:00
ميلان - إنترميلان 18:00
أتالانتا - نابولي 21:00
الدوري الفرنسي
سان جرمان - موناكو 00:00
كأس الاتحاد الإفريقي
المنستيري - الرجاء 17:00
بيراميدز - راسينغ العاجي 20:00
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