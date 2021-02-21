شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المريخ السوداني يكشف موقف النادي من شكوى كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على أبا بشر، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، أن ما حدث بين لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا» ولاعب المريخ في المباراة التي جمعت الفريقين، لم يرتق إلى مستوى الشكوى.

وقال على، في تصريحات تليفزيونية، إن ما حدث كان داخل الملعب ويعالج داخل الملعب وليس خارجه.

وأتم أنه يشكر الأهلي على الحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكدا أنهم أشقاء وما حدث أمر بسيط وطبيعي لا يستدعي الشكوي لكهربا، سواء للأهلي أو «كاف».