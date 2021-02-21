شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسن يقرر مقاطعة قناة الزمالك بسبب «المذيع الأهلاوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أسامة حسن، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، مقاطعة قناة النادي، بعد منعه من الظهور بها أمس، بعد تلقي رئيس تحرير القناة، تعليمات من مذيع أهلاوي بقناة أون نايم سبورت «على حد قوله».

ووكان أسامة حسن، قد أدلى بتصريح خاص لـ«المصري اليوم» قال فيه: «وصل بنا الحال أن يتحكم أحمد شوبير في قناة النادي الرسمية التابعة لإدارة النادي والتى تشرف عليها المنظومة الإعلامية للنادي».

واعتذر أسامة حسن لإدارة النادي والجماهير عن قراره بمقاطعة القناة وعدم الظهور بها مرة ثانية.

وكتب عضو اللجنة الفنية بالزمالك: «أقدم اعتذاري وأسفي الشديد لجمهور الزمالك العظيم ومجلس إدارته المحترم جداااا على عدم إمكانيه ظهوري في قناة الزمالك مرة أخرى، حيث فوجئت بمنعي أمس بسبب تدخل الإعلامي الأهلاوي الذي بيني وبينه القضاء وصديقه المسؤول في القناة.. وسامحوني على عدم ظهوري في القناة مرة ثانية».

واختتم أسامة حسن منشوره: «حب الناس وجماهير الزمالك أهم عندي من أي حاجة في الدنيا».