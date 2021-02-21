شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف تفاصيل مشادة يورجن كلوب مع مدرب إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، مشادة لفظية بين يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، والمدرب المساعد للضيوف.

وفاز إيفرتون «2-0» على مضيفه ليفربول، مساء السبت، في مباراة «ديربي الميرسيسايد» بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل حامل اللقب ترنحه.

وأثناء المباراة، دخل كلوب في شجار لفظي قصير مع دنكان فيرجسون، المدرب المساعد لإيفرتون، بعد أحد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ويبدو أن فيرجسون قام بتصرف أغضب كلوب، ليوجه له الأخير بعض العبارات والأسئلة الحادة أبرزها: «لماذا تضحك؟».

تبع ذلك مشادة بسيطة بين المدربين، قبل أن يتدخل شيموس كولمان لاعب إيفرتون للفصل بينهما، وفقا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.