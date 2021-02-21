شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن الهزيمة من إيفرتون: السيطرة ثم استقبال الأهداف أصبحا قصة مألوفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، غضبه الشديد لخسارة فريقه أمام إيفرتون بهدفين، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرض ملعب آنفليد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة البريميرليج.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «لقد سجلوا هدفين ولم نسجل لذلك خسرنا، مازلت أعتقد أننا خلقنا فرص كافية لكن لم نستغلها، لم نكن حاسمين اليوم».

وأضاف: «السيطرة على المباريات ثم استقبال الأهداف أصبح قصة مألوفة، سيطرنا على إيفرتون عندما كانت لديه الكرة، ارتكبنا خطأ وتمت معاقبتنا بينما ارتكب إيفرتون 10 أخطاء لكن لم نعاقبهم».